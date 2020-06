Google Wave-Schöpfer arbeitet an Facebook-Suche

Facebook lässt laut einem Medienbericht einen einstigen prominenten Google-Mitarbeiter eine neue Suchfunktion für das weltgrößte Online-Netzwerk entwickeln. Lars Rasmussen, der einst eine wichtige Rolle beim Kartendienst Google Maps spielte, führe dabei rund zwei Dutzend Facebook-Entwickler an, berichtete das Magazin „Bloomberg Businessweek“ am Freitag unter Berufung auf Quellen in dem Unternehmen.

Chef des gescheiterten Projekts Wave

Bei Google hatte Rasmussen zuletzt den Kommunikationsdienst Wave auf die Beine gestellt. Er wurde von Google zunächst als aussichtsreiche Verschmelzung von E-Mail und Messaging gefeiert. Für die meisten Nutzer erwies sich Google Wave jedoch als zu komplex und wurde von dem Internet-Konzern aufs Abstellgleis geschoben. Rasmussen wechselte 2010 zu Facebook.

Manko Suchfunktion

Facebook sammelt mit seinen rund 850 Millionen Mitgliedern immer größere Datenbestände an - hat aber bisher keine richtige Suchfunktion. Bei der Internet-Suche setzt Facebook bislang auf Microsofts Plattform Bing. Der Windows-Konzern hält einen kleinen Anteil an dem Online-Netzwerk.