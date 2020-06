Google zeigt Nachrichten in der Umgebung

Das Unternehmen hat, so die offizielle Blog-Mitteilung, eine Funktion zu seinem mobilen News-Portal hinzugefügt. Ab sofort können sich Nutzer am Smartphone Nachrichten anzeigen lassen, die ihren aktuellen Aufenthaltsort berücksichtigen. Wer mit Android-Handy oder iPhone im Browser Google News ansurft, wird gefragt, ob die Positionsdaten verwendet werden dürfen. Willigt man ein, kann man „News near you“ nutzen. Dabei werden Nachrichten, die sich auf die unmittelbare Umgebung beziehen, angezeigt. Die Option ist vorerst nur in der englischsprachigen US-Version verfügbar, wann das Service in deutscher Sprache startet wurde nicht genannt.