Googles Baukasten-Smartphone soll 2015 erscheinen

Als Dave Hakkens im Vorjahr seine Designstudie Phonebloks vorstellte, sagte er von dem Baukasten-Smartphone: „Vielleicht dauert es zehn bis 20 Jahre, aber es ist nicht unmöglich, so ein Gerät zu bauen“. Geht es nach Google, könnte solch ein modulares Smartphone bereits Anfang 2015 in den Handel kommen.

Zwar hat Google Motorola an Lenovo verkauft, sich aber die ATAP-Abteilung (Advanced Technology and Projects) behalten. Diese Forschungsgruppe wird von Regina Duran, der ehemaligen Chefin der US-Armee Forschungsabteilung DARPA, geleitet. Eines der Projekte ist Tango, ein Smartphone mit 3D-Scanner, das erst kürzlich vorgestellt wurde. Mit Ara ist ein Projekt für ein Smartphone in Arbeit, bei dem Module, und damit auch Funktionen, wie Legosteine auf einer Platine platziert werden können.

Der Projektleiter Paul Eremenko, ebenfalls ein ehemaliger DARPA-Mitarbeiter, sagt im Gespräch mit dem Time Magazine, dass das Projekt mehr als nur eine Designstudie ist. In wenigen Wochen soll es bereits funktionsfähige Prototypen geben. Läuft alles nach Plan, könnten die Smartphones und Module ab Anfang 2015 verkauft werden.