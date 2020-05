Grazer Fahrrad-Guide-App expandiert in die Natur

Schluss mit lästigem Fahrrad-Karten-Falten in der Steiermark: Das Grazer Startup-Unternehmen BikeCityGuide hat nach Apps für Dutzende Städte nun auch die Natur "erschlossen". Der "BikeNatureGuide" ist ab sofort gratis für die Steiermark auf das Smartphone herunterzuladen. Damit das Service kostenlos angeboten werden kann, unterstützt das Land Steiermark finanziell. Als nächstes steht die Expansion in alle anderen österreichischen Bundesländer sowie Dänemark an.