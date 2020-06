Große Zweifel an Apples Elektro-Auto

Ungeachtet dessen, dass Apple seine Präsenz im Auto, etwa durch etwaige Schnittstellen und adaptierte Software sicherlich ausbauen möchte, wird in Frage gestellt, warum sich Apple auf eine Branche einlassen sollte, in der Gewinnmargen von wenigen Prozentpunkten und eine enorm aufwändige Produktion warten. Auch der zuletzt berichtete Zeitplan von 2020 - also bereits in fünf Jahren - für die Serienproduktion erscheint Branchenexperten als unrealistisch, zumal Apple derzeit noch nicht einmal über eine offizielle Lizenz zum Testen von Autos verfüge.

Für Aufregung sorgten die Berichte jedoch allemal, wenngleich die Autohersteller bemüht sind, die angeblich drohende neue Konkurrenz herunterzuspielen. Daimler-Chef Dieter Zetsche etwa meinte gegenüber der Welt: "Wir haben lange Erfahrung im Automobilbau, wir haben das Auto erfunden. Und Erfahrung ist in einem so komplexen Geschäft wie dem Automobilbau mit entscheidend. Wer dort neu einsteigt, hat die nicht“, sagte Zetsche.