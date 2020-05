GTA 5 knackte Eine-Milliarde-Dollar-Marke

Verbrechen lohnen sich - zumindest als Videospiel: Das neue Action-Game Grand Theft Auto V hat binnen drei Tagen eine Milliarde Dollar Umsatz eingefahren. Schon am ersten Tag stellte das Spiel, bei dem man in die Rolle eines Gangsters schlüpft, mit 800 Millionen Dollar einen Branchenrekord auf.

Die neue Ausgabe des Action-Games war vergangenen Montag für die Spielekonsolen Playstation 3 und Xbox 360 in den Handel gekommen. Um den erwarteten Ansturm zu bewältigen, hatten viele Läden am ersten Verkaufstag bereits um Mitternacht geöffnet. Die Verkäufe übertrafen noch die bereits optimistischen Analysten-Schätzungen.

Den bisherigen Rekord hielt die jüngste Folge des Ego-Shooters Call of Duty, die im vergangenen Herbst am ersten Tag im Handel 500 Millionen Dollar Umsatz eingespielt hatte. Zum Vergleich: Avatar, der bisher erfolgreichste Hollywood-Film, der 2009 als spektakulärer 3D-Streifen in die Kinos kam, brauchte 17 Tage, um die Marke von einer Milliarde Dollar zu knacken.

Die Produktion von GTA V kostete allerdings auch so viel wie die teuersten Hollywood-Blockbuster: Die zu Take-Two gehörende Spieleentwickler Rockstar investierte laut Medienberichten zufolge über 250 Millionen Dollar.