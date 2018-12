Günstige Xiaomi-Smartwatch ab Montag in Österreich erhältlich

Fünf Tage Akku

Der 1,3-Zoll-AMOLED-Bildschirm löst mit 360 x 360 Bildpunkten auf. Das Display wird durch Corning Gorilla-Glas geschützt und verfügt über eine Anti-Fingerprint-Beschichtung, wodurch der Screen für Verschmierungen weniger anfällig sein soll. Die Akkukapazität gibt Xiaomi mit 390 mAh an, womit die Batterie bis zu fünf Tage durchhalten soll.

Amazfit ist eine Marke von Huami. Huami wiederum stellt exklusiv für Xiaomi Wearables her, etwa das Mi Band - hier im futurezone-Test.

Verfügbarkeit

Die Amazfit Verge wird in Österreich ab 17.12. für 149,90 Euro verkauft. Damit ist die Uhr günstiger, als aktuelle Konkurrenzprodukte von Apple, Samsung, Garmin oder Huawei. Zu haben ist die Xiaomi-Smartwatch bei electronic4you, 0815 und e-tech sowie im Xiaomi Store in der SCS in Vösendorf.