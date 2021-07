Hair Coach: Withings zeigt smarte Haarbürste mit WLAN

Die Pressemitteilung liefert weitere absurde Highlights: So soll ein Sensor erkennen, ob die Haare nass oder trocken sind. Das wird die Morgenroutine vieler Menschen erleichtern - oder auch nicht. Zudem soll ein Mikrofon während dem Bürsten mitlauschen, um „Muster zu identifizieren und Einblicke in die Handhabbarkeit, Krausheit, Trockenheit, Spliss und Bruch zu geben“. In einem Zeitalter, in dem viele vernetzte Gadgets zum Sicherheitsrisiko werden, ist das dann doch eher fragwürdig.