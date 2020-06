Hands-On mit dem Samsung Galaxy Tab S: Das Super-Tablet

Wenn ein Hersteller eine Gerätepräsentation mit Superlativen beginnt, ist ein kritischer Journalist immer gewarnt; zu oft und gerne werden Begriffe wie „das beste“, „das schärfste“, „das dünnste“, „das ausdauernste“ etc. verwendet, die sich marketingtechnisch gut verwenden lassen, während die Produkte oft nicht das halten, was sie versprechen. Auch das Tab S wurde bei seiner Präsentation in New York mit Superlativen angepriesen. Vorab: Samsungs Versprechen werden weitgehend eingehalten, mit dem Tab S ist den Südkoreanern wirklich ein großer Wurf gelungen.