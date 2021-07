Hightech am Hang: Apps und Gadgets für die Piste

Wintersport ist zurzeit in aller Munde. Größtenteils liegt das an der derzeitigen alpinen Ski-Weltmeisterschafft, die noch bis 17.Februar in Schladming stattfindet. Auch Marcel Hirscher, der in den Disziplinen Riesentorlauf und Slalom am Start sein wird, setzt auf Technik: Nicht nur bei seiner Liebe zu technischen Ski-Disziplinen, sondern auch bei seiner Ausrüstung. Gemeinsam mit Atomic hat er für diese Wintersaison die Icon Series gestaltet, die aus dem „Redster SL"-Ski und dem „Troop SL"-Helm besteht. Ausgehend von dieser Serie entwickelte Atomic den „Redster Pro 130", den auch Hirscher selbst benutzt. Dieser Schuh ist ein hoch empfindsames, intelligentes Hightech-Produkt, dessen extrasteifes Carbon-Heck für bessere Beschleunigung aus der Kurve sorgen soll.

Foto und Video: Schnappschuss bei eisiger Kälte

Hightech ist aber nicht nur dem Profi-Skibereich vorbehalten. Auch für den Hobbyskifahrer mit Liebe zur Technik gibt es so einige Pisten-Gadgets. Dabei darf eine gute Videokamera nicht fehlen. Eine integrierte Kamera in der Skibrille bietet die Firma „Liquid Image" an. Ist man dabei an FullHD Qualität und WLan interessiert, bietet sich das Modell 339 „Apex HD" um 295 Euro an. Um die Hälfte billiger gibt es das Modell 384 „All Sport" der selbigen Firma, das zwar keine WLan Fähigkeit besitzt, aber auch in Wassersportarten zum Einsatz kommen kann. Auch Sony bietet eine Actionkamera an. Um 300 Euro kann man die „Sony HDR-AS15" in dem mitgelieferten wasserdichten Gehäuse an Helm oder Autodach befestigen. Konkurrenz bekommt diese von der Firma GoPro. Deren „Hero 3"-Kamera besitzt WLan, ist stoß- und wasserdicht und ist für 450 Euro zu erwerben. Wer sich auf der Piste gern mal Zeit nimmt, für den gibt es auch Fotokameras die pistentauglich sind. Die „Coolpix AW110" von Nikon um 350 Euro ist wasserdicht, bis zwei Meter Fallhöhe stoßfest und bis -10 Grad Celsius frostsicher.

Handy: Auch am Berg erreichbar sein

„In der Ski-Hütte um 13:00 Uhr." Damit man seine Essensverabredungen auch am Berg nachgehen kann und sich keine Gedanken machen muss, wenn das Handy schon zum dritten Mal wegen der klobigen Ski-Handschuhe in den Schnee fällt, kommt das Outdoor Android Handy „Galaxy Xcover 2" von Samsung demnächst auf den Markt (Preis noch unbekannt). Mit 5 Megapixel Kamera und speziellem Staub, Schmutz und Wasser abweisendem Gehäuse ist es eine optimale Lösung für jegliche Outdoor Aktivitäten. Auch das „Xperia Z" um 630 Euro von Sony besticht mit seiner 13 Megapixel Kamera und seinem stoß- und wasserdichten Gehäuse. Da sich die Batterielaufzeit eines Smartphones bei Kälte erheblich reduziert, bietet Burton eine spezielle Isoliertasche „Nokia X Burton Insulator Case" um 25 Euro an. Wer auf das Hantieren mit dem Handy verzichten will, für den bieten sich die „Hi-Call" Handschuhe von „Hi-Fun" an. Um 50 Euro kann man damit durch integrierte Freisprecheinrichtung telefonieren.