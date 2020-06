Hinweise: Google Now integriert Audio-Benachrichtigungen

Eine zweite große Neuerung dürfte die Integration von externen Apps sein. Bisher war Google Now auf Google-eigene Services beschränkt. In dem geleakten Code entdeckte Android Police Hinweise darauf, dass man Infos künftig auch via Facebook, Twitter oder Pinterest teilen können soll. Die externe Apps würden dann in eigenen Google-Now-Karten aufscheinen.

Ebenso soll die Abstimmung zwischen Desktop und mobilen Geräten verbessert werden. Google Now soll das Suchverhalten der Nutzer auf Android und via Desktop in Zukunft besser zuordnen können.

Wann und ob all diese Funktionen tatsächlich Realität werden, ist derzeit ungewiss. Es kommt regelmäßig vor, dass Google zwar neue Features in ausprobiert, diese dann aber nicht endgültig veröffentlicht.