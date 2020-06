Hofer HoT: Full-HD-Phone mit Octacore-CPU um 177 Euro

Als dritten Androiden im Bunde bringt Medion außerdem noch ein Tablet auf den Markt. Das Liefetab S8312 hat ein Display mit acht Zoll Diagonale mit FullHD-Auflösung. Herzstück ist ein OctaCore-Prozessor, der mit 1,7 GHz getaktet ist und von zwei GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Die Hauptkamera fotografiert mit maximal fünf Megapixel. Der interne Speicher beträgt 16GB und kann per microSD-Karte um bis zu 128GB erweitert werden. Betriebssystem ist, wie bei den anderen Geräten Android in der Version 4.4. Damit man das Gerät auch mit HoT nutzen kann, ist ein UMTS-Modul integriert. Verbaut ist das Ganze laut Medion in einem 8,7mm dicken Metallgehäuse.

Erhältlich sein werden alle drei Geräte ab dem 2. Jänner 2015 in allen Hofer-Filialen.