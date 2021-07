Honeycomb: Finale Version ist fertig

Google hat die finale Version des Android Betriebssystem Honeycomb samt der dazugehörigen Programmierschnittstelle veröffentlicht. Das Software Development Kit (SDK) soll Programmierern ermöglichen, nun mit der Entwicklung für die neue Plattform zu beginnen.

Entwickler können also ab sofort ihre Apps an Honeycomb anpassen beziehungsweise neue Apps kreieren und im Android Market veröffentlichen. Das Motorola Xoom wird als erstes Gerät mit dem neuen Betriebssystem ab Donnerstag (24. Februar) in den USA am Markt erhältlich sein.