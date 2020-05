Hosentaschen-Brennstoffzelle: Handyakkus mit Urin laden

Akku

Geräte werden per mitgeliefertem USB angeschlossen, aufgeladen werden kann alles, was 5 Volt Gleichspannung benötigt, egal ob Handy, Tablet oder GPS-Gerät. DieBrennstoffzelle nimmt ihren Betrieb auf, sobald ein Puck eingelegt und ein Esslöffel voll Wasser eingefüllt wird. Ist ein Gerät angeschlossen, wird dieses direkt geladen, ansonsten wird der eingebautebefüllt, um den Strom später abgeben zu können. Das Laden eines Smartphones oder anderen Geräts geht schneller, wenn die Batterie desangezapft wird, dann soll ein Smartphone in ein bis zwei Stunden wieder voll einsatzfähig gemacht werden können. Wird diedirekt genutzt, ist die Leistung auf 2,5 Watt begrenzt, weshalb das Aufladen etwa doppelt so lang dauert. Solange der Vorrat an Pucks reicht, liefert derüberall Energie. Selbst in Flugzeug-Passagierkabinen darf dieeingesetzt werden, wie der Hersteller betont.

Auch mit Salzwasser, Urin oder anderen Flüssigkeiten, die H2O enthalten, kann der PowerTrekk betrieben werden. Dann können allerdings Schäden durch Korrosion und Ablagerungen entstehen oder die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Der Hersteller empfiehlt, außer in absoluten Notfällen sauberes Süßwasser zu verwenden. Im futurezone-Test hat der PowerTrekk den Urin jedenfalls anstandslos in Strom verwandelt, ohne dass danach Schäden festzustellen waren. Falls tatsächlich auf alternative Flüssigkeiten zurückgegriffen werden muss, rät der Hersteller das Gerät anschließend mit sauberem Wasser gut zu spülen.