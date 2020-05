HP zeigt ersten Laptop mit Gestensteuerung

In Zukunft soll die Technologie auch bei Tablets oder Smartphones zum Einsatz kommen. Auch ein Einsatz in Fahrzeugen ist denkbar. Ein deutlicher Nachteil der Gestensteuerung ist jedoch der erhöhte Strombedarf. HP empfiehlt Anwendern deshalb, die Gestensteuerung eher nur dann zu verwenden, wenn der Laptop an der Steckdose hängt. Der Laptop soll in den USA ab Mitte Oktober vorbestellt werden können. Der Preis beträgt 1.049 Dollar.