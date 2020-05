HTC Desire 820 im Hands-On: Acht Kerne für ein Selfie

Obwohl das Desire 820 aus Kunststoff gefertigt ist, fühlt es sich hochwertig und wie aus einem Guss an. Tatsächlich ist das Gehäuse auch im Unibody-Stil gehalten, an der Schale wurde nichts verklebt, verschraubt oder mit Haken befestigt. Das Gehäuse macht einen stabilen Eindruck, bei leichtem Ausüben von Druck gibt nichts nach. Auch die Lautstärkewippe und die Power-Taste fühlen sich hochwertig verarbeitet an und klappern nicht.