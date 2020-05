HTC Desire Eye im Hands-On: Mehr als nur Selfies

HTC

Kamera

zu kopieren, hateinfach zwei Mal die gleicheverbaut.

Beide lösen mit 13 Megapixel auf, verfügen über einen Dual LED-Blitz und können Videos in 1080p aufzeichnen. Der einzige Unterschied liegt in der Linse: Die Rückkamera ist mit f/2.0 etwas lichtstärker ( Frontkamera: f/2.2), die Frontkamera geht dafür aber mit 22 mm Brennweite etwas weiter in den Weitwinkelbereich ( Rückkamera: 28 mm). Im Kurztest überzeugten die Ergebnisse der Frontkamera, das Bild war gestochen scharf und auch im Licht der düsteren Halle gut erkennbar.

Mit neuen Software-Funktionen, wie beispielsweise dem Dual Shot für gleichzeitige Aufnahmen mit Front- und Rückkamera, will man Selfie-Fotografen locken. Auch das bereits beim Desire 820 gezeigte Mixen von Gesichtern oder das neue Einfügen von Personen in eine Live-Aufnahme gehen leicht von der Hand und machen Spaß. Die Kamera profitiert auch vom ungemein flotten Quadcore-Prozessor (Qualcomm Snapdragon 801), der Autofokus passte sich rasch an.