HTC: Desire S, Tablet und Facebook-Handys

Unter dem Motto " Smartphones für alle” stellt HTC auf dem Mobile World Congress fünf neue Smartphones und ein Tablet vor. Das Desire S, Incredible S und Wildfire S sind Nachfolger bekannter Modelle, das ChaCha und Salsa soll Facebook-affine Nutzer ansprechen. Das Flyer ist ein Android-Tablet mit einem Video-On-Demand-Service und Cloud Gaming.

Tablet Flyer

Das Flyer hat ein 7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1024 x 600 Pixel und wiegt 415 Gramm. Es hat einen 1,5GHz Qualcomm Prozessor, 1GB RAM und 32GB internen Speicher. HSPA+ wird unterstützt, allerdings nur mit bis zu 14,4 Mbps - bei der Konkurrenz von LG und Samsung sind es 21 Mbps. Die Frontkamera hat 1,3 MP, die Rückkamera 5 MP. Im Lieferumfang ist ein Stift enthalten, mit dem auf dem Tablet geschrieben und gezeichnet werden kann.

HTC-typisch hat es ein Aluminium-Unibody-Gehäuse. Ein weiteres Markenzeichen ist die eigene Benutzeroberfläche HTC Sense, die über jene von Android 2.4 gelegt wird. Ein Upgrade auf Android 3.0 ist angedacht. Damit unterscheidet sich das Flyer vom Menü her deutlich von LG, Samsung und Motorola, die alle auf die Standard-Oberfläche von Android 3.0 setzen.

Videos und Spiele on Demand

Um sich von der Konkurrenz abzuheben, hat das Flyer diverse Programme und Dienste installiert. "Timemark" nimmt, wenn man schriftliche Notizen macht, automatisch Ton dazu auf. Markiert man etwa eine Woche später in den Notizen ein Wort, kann man die 10 Sekunden Ton abspielen, die aufgenommen wurden, als das Wort eingetippt wurde. " HTC Watch" ist ein Video-On-Demand-Service, mit dem Filme gekauft oder ausgeborgt werden können. Preise und Verfügbarkeit sind vom jeweiligen Land abhängig - in den USA soll das Ausborgen eines Filmes 1,85 US-Dollar kosten (nur für eine bestimmte Dauer ansehbar), das Kaufen 10 US-Dollar.

Wie zu erwarten war, wird auch der Cloud-Gaming Service OnLive unterstützt, in den HTC Anfang Februar 40 Millionen US-Dollar investiert hat. Spiele, die sonst nur auf einer Konsole oder PC verfügbar sind, werden kostenpflichtig gestreamt und können so auf dem Flyer gespielt werden. Die Steuerung erfolgt per Touchscreen oder einem speziellen Gaming-Controller von OnLive, der kompatibel mit dem Flyer ist.

Das Flyer wird im zweiten Quartal erscheinen und 699 Euro kosten. Die WLAN-Version ohne 3G wird 499 Euro kosten.

S-Serie

Das Desire S (ab März, 489 Euro) hat einen Aluminium-Unibody und ein 3,7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel. Als Prozessor kommt ein 1GHz 8255 Snapdragon Single-Core-CPU zum Einsatz, als Betriebssystem Android 2.4. Die rückseitige Kamera hat 5 Megapixel, die an der Front VGA-Auflösung.