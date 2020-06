HTC One M8 Prime erstmals auf Bildern zu sehen

Auffällig dabei ist, dass das Design nur wenig mit dem One M8 und One mini 2 zu tun hat. Das Gehäuse soll aus einem „exotischen Material“, einer Legierung bestehend aus Aluminium und Siliciumcarbid, gefertigt werden. Zudem soll es, wie auch bei Sony und Samsung, wasser- und staubdicht sein. Wie beim One M8 wird es keine Soft-Keys geben, diese werden auf dem Bildschirm angezeigt. Der Balken unten bleibt jedoch, wirkt allerdings etwas schmaler als beim One M8. Offenbar wurde er aufgeteilt, sodass oben nun auch ein ähnlich dicker schwarzer Balken zu sehen ist.