HTC Velocity: LTE nur auf Raten

Velocity - dem Namen nach verspricht HTCs neuestes Smartphone schon einmal Geschwindigkeit. Dafür soll neben einem 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor auch ein LTE-Modul sorgen. Damit bringt der taiwanesische Hersteller das erste Gerät nach Europa, das mit dem Kürzel 4G daherkommt. Hinter dem klingenden Namen verbirgt sich der neue Mobilfunkstandard LTE, der deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten als dessen Vorgänger HSDPA mit 42,2 MBit/s verspricht. So sollen über LTE Geschwindigkeiten bis zu 100 MBit/s beim Download und 50 MBit/s beim Upload möglich sein. 2010 wurden in Österreich die Frequenzen für den neuen Standard vergeben, mittlerweile können Drei und A1 auch ein funktionierendes LTE-Netz in Wien vorweisen, das aber, aus Mangel an Geräten, bislang nur Datensticks vorbehalten war. Nun sollen ab März auch Smartphonenutzer auf den neuen Standard zurückgreifen können - ob sich der Umstieg auf die neue Technologie bezahlt macht, hat die futurezone in einem Test überprüft.