HTCs neues J butterfly ist das bessere One M8

Das neue HTC J butterfly behebt die größten Makel des aktuellen Flaggschiffs One M8. So kommt eine höher auflösende Kamera zum Einsatz und das Gerät ist wasserdicht.

HTC hat gemeinsam mit dem japanischen Mobilfunker KDDI das neue J butterfly angekündigt . Das Smartphone folgt der Tradition der Vorgänger und ist im Grunde genommen eine für den japanischen Markt angepasste Version des aktuellen Flaggschiff-Modells. Dabei liefert HTC sogar eine etwas bessere Version des One M8 ab. Das J butterfly ist mit einem fünf Zoll großen SuperLCD3-Bildschirm mit Full HD-Auflösung ausgestattet und ist im Gegensatz zum One M8 wasser- und staubdicht.

Auch auf die Ultrapixel-Technologie, die eine niedrige Auflösung zur Folge hatte, wird verzichtet. Stattdessen kommt eine 13 Megapixel-Kamera zum Einsatz. Die Duo Cam-Technologie bleibt erhalten, die Zwei-Megapixel-Kamera auf der Rückseite zeichnet zusätzlich dazu Tiefeninformationen auf und ermöglicht so das nachträgliche Ändern des Fokus. Die Fünf Megapixel-Frontkamera ist im Vergleich zum One M8 ident. Auch der Prozessor (Qualcomm Snapdragon 801), der RAM (2 Gigabyte) sowie der interne Speicher (32 GB, mit microSD-Karte erweiterbar) sind ident.

Mit Verspätung nach Europa

HTC hat bereits mit früheren Versionen des J butterfly für Verwirrung gesorgt, da das Smartphone stets einige Makel des aktuellen Flaggschiffs behoben hat. Das aktuelle J butterfly ist vorerst nur in Japan, exklusiv bei KDDI, erhältlich. In Europa war die letzte Version des J butterfly erst mit mehr als einem halben Jahr Verspätung erhältlich, in den USA kam es unter dem Namen Droid DNA auf den Markt.