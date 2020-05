Huawei Ascend Mate 7: Hochwertiger China-Riese angetestet

Huaweis Phablet-Modelle konnten bislang stets mit einem großen Akku punkten, doch das Gehäuse strotzte nur so vor schlecht verarbeiteten Kunststoff. Diesen Makel hat Huawei nun definitiv behoben, denn das Gehäuse besteht zu 95 Prozent aus Metall. Lediglich ein dünner Rahmen vor dem Display ist aus Kunststoff.

Dieser fügt sich aber gut in das Design ein, der Übergang ist nahezu nahtlos. Das Smartphone fühlt sich so sehr hochwertig an, vor allem die dünne Bauweise überrascht. An der dicksten Stelle misst das Ascend Mate 7 lediglich 7,9 Millimeter.

Rund um das Metallgehäuse verläuft eine Fase, ähnlich wie beim Samsung Galaxy Note 4. So schick das Design aussieht, Huawei dürfte starke Anleihen beim Design der HTC One-Reihe genommen haben. Das wird vor allem anhand der Rückseite deutlich, denn wie beim HTC One Max verläuft eine Linie von Kamera zum Trennelement und es ist ein Fingerabdrucksensor unterhalb der Kamera zu finden.