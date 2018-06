Huawei P10 im Hands-on: An der Oberfläche makellos

Das von uns getestete Gerät in der Farbe „Graphite Black“ soll auf eine „sandgestrahlte Optik“ setzen und bietet guten Halt. Allerdings erwies sich die Oberfläche auch als Fingerabdruck-Magnet - hier sollen die mit dem „Hyper Diamond Cut“-behandelten Modelle in Gold und Blau einen Vorteil haben. Der Fingerabdruck-Sensor wurde nach vorne verlagert. Eine gute Idee, denn der Sensor ist recht präzise. Beim Mate 9 wurde der Bildschirm oftmals unabsichtlich entsperrt, wenn man das Smartphone in die Hosentasche steckte.

Apropos Mate 9: Das P10 ist technisch nahezu ident mit dem im Oktober präsentierten Phablet. Ein HiSilicon Kirin 960 Quadcore-SoC, vier Gigabyte Arbeitsspeicher, 64 Gigabyte Speicher sowie ein Full-HD-Bildschirm wurden verbaut. Da dieser allerdings lediglich 5,1 Zoll misst, wirkt er etwas hochauflösender. Das IPS-Panel macht einen guten Eindruck, im direkten Vergleich wirken die Farben etwas kräftiger als beim Mate 9. Die Helligkeit kann ebenfalls überzeugen - an sonnigen Tagen dürfte man trotz spiegelndem Bildschirm den Inhalt stets gut lesen können.

Da die technische Ausstattung ident ist, konnten auch keinerlei Unterschiede bei der Performance festgestellt werden. Huaweis Android-Oberfläche EMUI ließ sich ohne Ruckler bedienen und auch die vorinstallierten Apps konnten ohne spürbare Verzögerung geöffnet werden.