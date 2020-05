Huawei stellt Dual-SIM-Smartphone Ascend G700 vor

Huawei stellt sein Dual-SIM-Handy im Rahmen der IFA vor. “Für alle, die ein Gerät etwa beruflich und privat oder im In- und Ausland nutzen und die Entertainment-Welt in vollen Zügen genießen möchten”, wie es in der Presseaussendung heißt, empfiehlt Huwaei sein neues Smartphone. Das Ascend G700 verfügt über einen 1,2 GHz Quad-Core Prozessor sowie einen Lithium-Polymer Akku mit 2.150 mAh. Daraus soll eine lange Laufzeit mit bis zu 180 Gesprächsminuten resultieren sowie bis zu 150 Stunden Standby im Dual-SIM Betrieb und 300 Stunden mit einer SIM-Karte.