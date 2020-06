Huawei stellt günstige LTE-Smartphones und Tablet vor

Das Ascend G6 basiert ebenfalls auf dem Design des P6 und wird von Huawei unter anderem in der vom iPhone und HTC One bekannten Farbe Champagne-Gold angeboten. Optisch ist es nur schwer vom P7 mini zu unterscheiden und auch die Ausstattung liest sich ähnlich: ein 4,5 Zoll großer Bildschirm (qHD-Auflösung), Quadcore-SoC mit 1,2 GHz sowie ein Gigabyte Arbeitsspeicher und acht Gigabyte an internem Speicher. Huawei dürfte wohl die LTE-Variante des G6 in Europa als P7 mini verkaufen, während das G6 mit HSPA+ auskommen muss. Das G6 soll ebenfalls ab April für 249 Euro erhältlich sein.