IBM setzt bei Großrechnergeneration z13 auf Security

Echtzeit-Analytik, Echtzeit-Verschlüsselung und hochskalierbare Leistung: Das sind die Merkmale des z13. Der neue Mainframe von IBM ist in der Lage, 2,5 Milliarden Transaktionen pro Tag zu verarbeiten, das entspricht etwa 100 Mal mehr Transaktionen, als am sogenannten „Cyber-Monday“ getätigt werden. Transaktionen auf z13 sind geschützt und können in Audits von Anfang bis Ende nachvollzogen werden. Gemäß Schätzungen steigt die Menge mobiler Transaktionen bis zum Jahr 2025 auf 40 Billionen täglich. Für diese Flut an mobilen Daten bietet die z13 Unternehmen die nötige Infrastruktur.

„Jedes Mal, wenn ein Verbraucher einen Kauf tätigt oder einen Vorgang auf seinem Smartphone aktualisiert, kann dies eine Kaskade von Ereignissen und damit Transaktionen im Back-End der Computing-Umgebung auslösen. Die z13 kann Milliarden von Mobile-Transaktionen bewältigen“ sagt Andreas Thomasch, Platform Leader System z bei IBM DACH. „Verbraucher erwarten schnelle, einfache und sichere Mobile-Transaktionen. Für Unternehmen bedeutet das die Schaffung einer sicheren und leistungsstarken Infrastruktur mit fortschrittlichen Analyse-Möglichkeiten.“