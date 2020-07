Ikea-TV startet in Europa

Das TV-Gerät wird ab sofort unter anderem im Ikea-Flagship-Store in Stockholm, in Berlin Lichtenberg, sowie in einigen anderen Filialen in Europa angeboten. Das Gerät ist direkt mit dem TV-Rack verbunden, wo auch ein BluRay-Player, sowie die Boxen integriert sind. Zusätzlich ist noch ein kabelloser Subwoofer dabei.

Der Smart-TV hat eine Full-HD-Auflösung, 400Hz, sowie ein integriertes WIFI-Modul. Außerdem sind einige Smart-TV-Funktionen vorhanden. Der Bildschirm ist in den Größen 26 bis 46 Zoll verfügbar.

Laut ersten Reviews lässt die Bildqualität von " Uppleva" zu wünschen übrig. Das schwedische Portal M3 berichtet von schlechten Schwarzwerten, verwaschenen Farben und Bildrauschen. Auch die Smart-TV-Funktionen reagieren demnach zu langsam und funktionieren teilweise gar nicht.