Ikea vera#*!§t Apple in Werbevideo

"Das erste was auffällt ist: keine Kabel - Noch nicht einmal für Strom", heißt es zu Beginn eines neuen Werbevideos von Ikea, in dem der neue Katalog des Möbelhauses vorgestellt wird. Der Stil, in dem das Video gehalten ist, nimmt eindeutig Anleihen bei Apple und seinen Produktpräsentationen, wie cnet schreibt. "Die Akkulaufzeit ist ewig", wird der neue Katalog, der vom Erzähler auch als BookBook bezeichnet wird, im Video beschrieben: