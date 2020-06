Im Test: Rechnungssammler “Post Manager”

Immer mehr Unternehmen setzen darauf, Rechnungen nicht mehr in Papierform, sondern über Online-Portale abrufbar zu machen oder per E-Mail zu verschicken. Das erspart den Firmen Papier- und Versandkosten und soll auf Seiten des Kunden unnötige Papierberge vermeiden. Dabei kann es aber auch passieren, dass Endverbraucher am Monatsende den Überblick verlieren, bei welchen verschiedenen Portalen die Online-Rechnungen abrufbar sind. Die Gefahr, dass man hier den Überblick über seine Finanzen verliert und Beträge einfach ohne Kontrolle vom eigenen Konto abgebucht werden, ist groß. Abhilfe soll ein neues Service der Post schaffen, die online ausgestellte Rechnungen verschiedener Unternehmen an einem Ort sammelt und aufbereitet.

Ausweiskontrolle

Zu erreichen ist der Dienst über https://postmanager.at/. Um ihn zu nutzen, muss man sich bei den Online-Diensten der Post registrieren. Direkt ist das nur mittels Bürgerkarte oder mobiler Signatur möglich. Wer darüber nicht verfügt, muss sich nach einer Online-Voranmeldung in einer Post-Filiale persönlich ausweisen, um sein Konto zu aktivieren. Die Post begründet diesen aufwendigen Weg der Anmeldung mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen.

In der Praxis nimmt die Bestätigung in der Postfiliale rund fünf Minuten in Anspruch, etwa 24 Stunden später sind die Online Services unter der angegeben E-Mail-Adresse nutzbar. Auch der Post Manager kann sofort genutzt werden.