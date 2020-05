Immersion: Headset soll Spieler beruhigen

Der Designer Samuel Mateson hat ein Konzept für ein Headset entwickelt, das den Schwierigkeitsgrad eines Videospiels anhand des Stresslevels des Spielers anpassen und ihn so zu entspannteren Reaktionen erziehen soll. Das ungewöhnliche Konzept trägt den Namen Immersion und wurde vorerst nur für die Xbox 360 entwickelt. Das Headset hat eine etwas ungewöhnliche Form. Der Bügel geht nicht, wie bei Kopfhörern oder Headsets üblich, über den Kopf, sondern verläuft auf der Hinterseite und liegt im Nacken an. Neben den Kopfhörern findet sich an den Spitzen ein Pulsmesser, der direkt am Ohr die Vitalfunktionen überprüft.