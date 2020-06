Indien präsentiert 45-Euro-Tablet

Indien hat im Rahmen einer Bildungsoffensive am Mittwoch einen preiswerten Tablet-Computer mit Internetzugang für Schüler und Studenten vorgestellt. Das Gerät mit dem Namen „Aakash“ (Himmel) soll zu einem Kaufpreis von umgerechnet 45 Euro angeboten werden, wobei Kindern aus ärmeren Bevölkerungsschichten ein Rabatt von rund elf Euro gewährt wird, wie Bildungsminister Kapil Sibal dem Sender NDTV sagte. Zunächst will die Regierung 100 000 Computer erwerben und an Schulen weitergeben. Später sollten landesweit einmal zehn Millionen Geräte zum Einsatz kommen.

Der Computer wurde von der britischen Firma Datawind entwickelt und wird in Indien montiert. Er ist 350 Gramm schwer und verfügt über einen Touchscreen mit einer Bildschirmdiagonalen von 7 Zoll (17,8 cm). Die Verbindung zum Internet soll über WLAN und das Mobilfunknetz möglich sein. Als Betriebssystem ist Android installiert.