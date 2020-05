Instagram startet ohne Video-Funktion für Windows Phone

Nach langem Hin und Her hat es nun eine weitere beliebte App für iOS und Android auf Windows Phone geschafft. Instagram wurde am Mittwoch im Windows Phone Store freigeschalten. Die im Metro-Look gehaltene App ist jedoch noch im Beta-Stadium und bietet daher noch nicht alle Funktionen. Die Video-Funktion, mit der kurze Videoclips aufgenommen werden, fehlt in der Windows Phone derzeit noch. Diese soll aber in den nächsten Versionen mit weiteren Funktionen nachgeliefert werden.