Intel stellt integrierte 3D Kamera für Notebooks vor

Die Steuerung von Windows 8 mittels Gesten funktionierte in der Live-Demonstration problemlos. Ähnlich wie bei der Gestensteuerung Kinect der Xbox One wird der Cursor mit der Handfläche bewegt. „Drückt“ man mit der Handfläche Richtung Display, wird ein Linksklick ausgeführt. Gescrollt wird, indem Daumen und Finger zusammengeführt werden und die Hand so in die gewünschte Scrollrichtung bewegt. Schüttelt man die Hand schnell von links nach rechts, kehrt man in die Kachelansicht zurück.

Mit RealSense sollen auch Spiele mit Handbewegungen und Gesten kontrolliert werden. Bei einem vorgeführten Spiel wurde die Flugrichtung mit der Hand bestimmt. Bei einem anderen wird die ganze Hand erkannt und ins Spiel eingebunden, um damit Figuren über einen Abgrund in Sicherheit zu bringen.