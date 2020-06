Internet Explorer 9 startet am 14. März

Kommenden Montag wird Microsoft die neunte Version seines Web-Browsers in den USA zum Download freigeben. Dies gab der Konzern heute bekannt. Die Beta-Version, die seit Herbst 2010 getestet werden konnte, ist dem Unternehmen zufolge 36 Millionen Mal geladen worden. Der Download der finalen Version wird am Montag, den 14. März, in den USA um 2100 Uhr (Pazifik-Zeit/PST) freigegeben. In Österreich kann die Software somit ab Dienstag 0600h heruntergeladen werden.

Windows-Vista- sowie Windows-7-Nutzer werden in Folge vom System auf die neue Version hingewiesen. Windows-XP-Nutzer können den neuen Browser, dem in ersten Tests gute Noten ausgestellt wurden, allerdings nicht verwenden, da er nicht für dieses Betriebssystem konzipiert wurde.