iOS 8.1 steht zum Download bereit

Wie Apple angekündigt hat, ist ab sofort iOS 8.1 verfügbar. Neben diversen Bugfixes bietet es auch neue Funktionen. In den USA ist iOS 8.1 der Startschuss für Apple Pay. Damit kann kontaktlos per NFC mit dem iPhone 6, 6 Plus, iPad Air 2 und iPad Mini 3, in Geschäften bezahlt werden.

SMS Relay ist Teil von Continuity, Apples Sammlung von Funktionen, die OS X Yosemite und iOS 8 zusammenführen sollen. Mit SMS Relay ist es möglich SMS, die am iPhone eingetroffen sind, am Macbook und iMac zu lesen und zu beantworten. Zuvor war dies nur mit Nachrichten des Dienstes iMessage möglich.

Instant Hotspot gehört ebenfalls zu Continuity. Ist das Smartphone in Reichweite, genügt es das iPhone am Mac in der Liste der verfügbaren WLAN-Verbindungen auszuwählen. Der Hotspot wird automatisch eingerichtet und die Web-Verbindung hergestellt.