iPad 2: Preise für Österreich sind fix

Wie Apple in einer neuen Aussendung bekannt gab, wird das iPad 2 am 25. März fix in die österreichischen Läden kommen. In seiner günstigsten Ausführung wird der Tablet-Computer um 479 Euro angeboten. Die Preise der unterschiedlichen Konfigurationen lauten wie folgt:

WiFi-Version:

16 GB um 479 Euro

32 GB um 579 Euro

63 GB um 679 Euro

3G-Version:

16 GB um 599 Euro

32 GB um 699 Euro

64 GB um 799 Euro

Damit ist das iPad 2 in jeder Version um 20 Euro günstiger als das erste iPad bei seinem Marktstart. Dessen Restbestände wurden übrigens um 120 Euro in jeder Version verbilligt.