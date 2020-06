iPad-Tarife: Surfen ab fünf Euro

Generell hat man in Österreich inzwischen eine breite Auswahl an Tablet- bzw. iPad-Tarifen. In punkto Preis und Datenvolumen gibt es aber durchaus Unterschiede. Der Einstieg in das mobile Surfvergnügen beginnt bei fünf Euro – Orange bietet dafür ein Gigabyte Daten. Legt man einen Euro drauf, erhält man bei Drei bereits zwei Gigabyte um sechs Euro. Bei T-Mobile steigt man beim günstigsten Tarif um zehn Euro für drei Gigabyte Daten ein. A1 hat als einziger heimischer Mobilfunker keinen speziellen iPad-Tarif und verlangt für ein Gigabyte Datenvolumen stolze zehn Euro. Bei A1 zahlt es sich daher aus, gleich mit dem Fünf-Gigabyte-Tarif um zwölf Euro einzusteigen.

Für Vielsurfer gibt es natürlich auch größere Datenpakete. So bietet etwa Drei 15 Gigabyte monatlich für 15 Euro an. Bei T-Mobile gibt es dasselbe Tarif-Angebot. A1-Kunden bekommen 19 Gigabyte für 19 Euro. Orange legt die Latte etwas niedriger und bietet für zehn Euro drei Gigabyte an. Insgesamt zahlen sich die großen Pakete aber nur für wenige Nutzer aus. 15 Gigabyte pro Monat zu versurfen, ist im Normalgebrauch tatsächlich unrealistisch, zumal die Tablets im Büro oder zuhause ohnehin meist über WLAN genutzt werden.

Keine Preisstützung

Bislang sind alle iPad-Tarife ohne Mindestvertragsdauer und daher auch jederzeit kündbar. Bei A1 und T-Mobile können nach Überschreiten der Datenmenge pro Megabyte zusätzliche Gebühren anfallen. Eine Preisstützung wie beim iPhone gibt es bei den heimischen Mobilfunkern nicht. Das Gerät kann nur im Fachhandel oder bei Apple direkt gekauft werden. Bisher wurden seitens der heimischen Mobilfunkanbieter keine neuen Tarife speziell zum Start des iPad 2 angekündigt. Bleibt abzuwarten, ob es in den kommenden Wochen Änderungen bei den Datenpaketen geben wird.

Die iPad-Tarife im Überblick

Orange

1 GB - 5 Euro

3 GB - 10 Euro

Drei

2 GB - 6 Euro

15 GB - 15 Euro

T-Mobile

3 GB - 10 Euro

15 GB - 15 Euro

(nach Verbrauch: 0,25 Euro/MB)

A1

1 GB - 10 Euro

5 GB - 12 Euro

19 GB - 19 Euro

(nach Verbrauch: 0,25 Euro/MB)