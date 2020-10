iPhone 12 startet: Schlangen vor Apple Stores trotz Corona

Heute ist der offizielle Verkauf von Apples neuem iPhone 12 gestartet. Die beiden Modelle iPhone 12 und iPhone 12 Pro sind nun offiziell im Handel. Die Varianten Mini und Pro Max folgen im November. Wie bei jedem Produktlaunch standen auch in diesem Jahr, trotz der globalen Pandemie und steigenden Infektionszahlen, zahlreiche Fans traditionell Schlange, statt sich das Gerät liefern zu lassen.

Bilder aus New York und China zeigen die ersten Käufer mit Mund-Nasen-Schutz und Abstand vor den Geschäften. Dafür wurden Hinweis-Aufkleber vor den Filialen angebracht, damit diese Abstände auch eingehalten werden. Während die Menschen in New York weit auseinander standen, scheint man es in Shanghai, China, mit dem Abstand nicht so genau genommen zu haben. Die Bilder zeigen, wie viele Leute auf engem Raum vor der Filiale gedrängt stehen.