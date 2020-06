iPhone 5: Ähnliches Display und LTE

Kurz nach Veröffentlichung des neuen iPads sind nun neue Gerüchte zum kommenden iPhone aufgetaucht. Laut dem Blog iMore will Apple bei der Displaygröße sehr nah am Vorgänger iPhone 4 bleiben, das ein 3,5-Zoll-Display bietet. So soll das kommende Smartphone entweder die gleiche oder nur eine geringfügig größere Diagonale aufweisen. In der Vergangenheit wurde wieder spekuliert, dass das iPhone 5 ein deutlich größeres Display jenseits der vier Zoll haben wird, um hier mit aktuellen Android- und Windows-Phone-Konkurrenten mithalten zu können.

iMore berichtet darüber hinaus, dass das kommende iPhone mit LTE ausgestattet sein wird. Nachdem auch Apples Tablet mit einem LTE-Modul ausgestattet ist, erscheint dieser Schritt logisch. Eine Veränderung soll außerdem der Docking-Anschluss erfahren: Er soll kleiner ausfallen als bei den Vorgängern. Dadurch könnte sich Apple mehr Platz im Inneren des Gehäuses verschaffen.