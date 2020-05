Mobilfunker liefern neue iPhones ab 26. September aus

Die ersten der neuen iPhone 6 und iPhone 6 Plus sollen am 19. September auf den Markt kommen, zumindest in den USA und einigen anderen Ländern. Mit diesem Datum spekulierten all jene eingefleischten Apple-Fans, die bereits vor Apples Stores campieren, um zu den ersten Besitzern des neuen Smartphones zu zählen. Österreich werden die beiden neuen iPhone-Modelle erst im zweiten Auslieferungsschub erreichen. Vorbestellen kann man die Geräte hierzulande laut Apple ab dem 26. September.

T-Mobile und Drei wollen die neuen iPhones ab dem 26. September bereits auch verkaufen. Ab diesem Tag sollen sie online bzw. in den Shops der Betreiber erhältlich sein, hieß es aus den Unternehmen gegenüber der futurezone. Bei A1 wollte man auf Rückfrage noch keine detaillierten Angaben zur Verfügbarkeit der neuen iPhone-Modelle machen. A1-Kunden könnten sich für aktuelle Infos vorregistrieren, so ein Unternehmenssprecher. Registrierte Kunden würden dann Infos über Verfügbarkeit und Preis erhalten.