iPhone 7 macht zischende Geräusche unter Volllast

Beim iPhone 7 sind es derzeit keine Empfangsprobleme, ausgerissenen Barthaare, nicht getrockneter Kleber oder ein biegbares Gehäuse, sondern seltsame Geräusche. User berichten, dass ihre neuen iPhone 7 und iPhone 7 Plus eine Art zischendes Geräusch von sich geben, wenn der Prozessor ausgelastet ist.

Stephen Hackett, der eine Aufnahme des Geräuschs auf YouTube hochgeladen hat, hat den Apple Support das Problem beschrieben. Es wurde ihm geraten in den nächsten Apple Store zu gehen, um das iPhone 7 Plus gegen ein neues Gerät umzutauschen. Da das iPhone 7 Plus aber zum jetzigen Verkaufsstart ausverkauft ist, muss er 5 bis 7 Tage warten, bis das potenziell defekte Smartphone ersetzt werden kann.