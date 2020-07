Junior: Mozilla arbeitet an iPad-Browser

Limi zufolge biete der Apple-Standardbrowser Safari "eine schreckliche Erfahrung", sei aber aus Mangel an Alternativen die derzeit beste Variante für das iPad. "Wir wollen den Browser für diesen Formfaktor vollkommen neu kreieren." Das ist, wie aus den ersten Screenshots hervorgeht, auch gelungen. Im Gegensatz zu anderen Browsern ist Junior stets im Vollbild-Modus und bietet keinerlei bekannte Elemente wie zum Beispiel eine URL-Leiste. Stattdessen finden sich lediglich zwei Symbole an der rechten sowie linken Seite, die in Höhe der Finger beim Halten des iPad sind.