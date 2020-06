Kaum beachtet: Gratis-Tools für Windows-Nutzer

Microsoft bietet mit Live Essentials ein Softwarepaket an, dass in vielen Fällen kostenpflichtige Programme ersetzen kann. Datensicherung oder Multimedia-Anwendungen sind nur zwei der möglichen Einsatzgebiete. Ein kleiner Wermutstropfen ist jedoch, dass die neueste Version der Live Essentials nur unter Rechnern ab Windows Vista funktioniert. Nutzer von Windows XP müssen auf die Windows Live Essentials 2009 zurückgreifen, die einen eingeschränkten Funktionsumfang bietet.

Bei der Installation von Live Essentials sollten User in jedem Fall von der automatischen Variante absehen und die benutzerdefinierte Installation wählen. Anschließend kann man bestimmen, welche Teile der Suite man tatsächlich installieren will.

Speichern in der Cloud mit SkyDrive und Live Mesh

Mit seinem Dienst SkyDrive bietet Microsoft die Möglichkeit, Dateien in der Cloud abzuspeichern. Zu diesem Zweck bietet der Softwareriese 25 Gigabyte pro angemeldetem Konto an Speicherplatz an. Auf diesen Platz kann man entweder über ein Web-Interface oder über die Office-Programmen zugreifen. Dort kann man unter dem Menüpunkt „Speichern und Senden“ seine Dokumente direkt in Microsofts Cloud speichern. Die Daten können dann entweder privat gehalten, oder aber auch für andere User freigegeben werden.

Im Windows Datei-Explorer kann man etwa, ähnlich wie beim populären Dienst Dropbox, eine Reihe von Ordnern zur Synchronisierung bestimmen. Um das zu ermöglichen, benötigt man das Tool Live Mesh, das in den Live Essentials enthalten ist. Eine Version des Tools ist auch für Mac erhältlich. Es muss allerdings beachtet werden, dass für die automatische Online-Synchronisierung nur fünf Gigabyte Speicher zur Verfügung stehen.

P2P Synchronisation

Daneben gibt es noch die Möglichkeit, einen bestimmten Ordner direkt zwischen zwei Computern zu synchronisieren. Live Mesh muss hierfür auf beiden Rechnern installiert sein und während dem Synchronisierungsvorgang laufen. Die Dateien werden dann mittels P2P-Verbindung übertragen. Somit können Ordner beliebiger Größe synchronisiert werden, so lange genug Speicherplatz auf den Festplatten der beiden Rechner vorhanden ist.

Mit dem kommenden Update von Windows Phone 7 (Codename "Mango") soll Live Mesh auch auf den Microsoft-Smartphones verfügbar gemacht werden. Clients für iPhone oder Android fehlen, es gibt allerdings eine mobile Weboberfläche, auf die von jedem Smartphone aus zugegriffen werden kann.

Alternativen

Dropbox bietet zwei Gigabyte Online-Speicher für die Synchronisierung an. Dieser Speicher kann entweder durch Premium-Pakete oder durch das Anwerben weiterer User erweitert werden. Ein Vorteil von Dropbox ist, dass plattformunabhängiger als bei Live Mesh agiert werden kann. Dropbox kann auch unter Linux sowie unter den Smartphone-Betriebssystemen iOS und Android verwendet werden. Eine Funktion zur P2P-Synchronisation ist nicht vorhanden.

Zwei Gigabyte Speicher und ähnlichen Funktionsumfang gibt es auch bei den Diensten Ubuntu One, Zumo Drive oder TeamDrive.