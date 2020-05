Keine Privatsphäre bei Xbox One Chats, dafür Mediacenter

Eine erfreulichere Nachricht ist, dass die Xbox One als Mediacenter genutzt werden kann. Im Gegensatz zur PS4 soll es von Anfang an möglich sein, CDs auf der Konsole abzuspielen sowie unterstütze Medieninhalte vom PC, Windows Phone und Windows Tablets zur Xbox One zu streamen.

Wie bei der PS4 ist es nicht möglich MP3-Dateien abzuspielen, die direkt auf der Konsole gespeichert sind.