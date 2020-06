Kinect: Offizielle Windows-Treiber von Microsoft

Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas hat Microsoft bekannt gegeben, dass in den ersten 60 Tagen nach der Markteinführung schon rund 8 Millionen Kinect-Sensoren verkauft werden konnten. Diese hohe Beliebtheit konnte auch an den zahlreichen Hacks beobachtet werden, die im Laufe der Zeit veröffentlicht wurden. Diese waren Microsoft zu Beginn durchaus ein Dorn im Auge und es wurden sogar rechtliche Schritte angedacht um jene zu verhindern. Mittlerweile hat der Konzern aus Redmond einen komplett anderen Weg eingeschlagen und will demnächst sogar eigene, offizielle Treiber samt einem Software Development Kit (SDK) für Entwickler veröffentlichen. Das gab Microsoft-Chef Steve Ballmer persönlich in einem Interview im Rahmen der CES bekannt. Laut Ballmer werde Microsoft die offizielle Kinect-Unterstützung für Windows-PCs zur "richtigen Zeit" präsentieren.

Berichten zufolge soll Kinect bereits in die nächste Version von Microsoft Windows voll integriert werden. Erst kürzlich hat der Konzern die Unternehmen Canesta und 3DV Systems übernommen, die sich beide auf Bewegungs- und Gestenerkennung spezialisiert haben. Diese Anzeichen lassen vermuten, dass derartige Technologien beim Windows 7-Nachfolger eine bedeutende Rolle einnehmen werden. Kinect erscheint aufgrund seiner Technik und des großen Erfolges durchaus ein geeignetes Eingabegerät für diese Entwicklungen zu sein.

(futurezone)