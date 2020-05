Klein aber stark: Sony Xperia Z3 Compact angetestet

Das Z3 Compact misst 127 x 65 x 8,6 mm und wiegt knapp 130 Gramm. Damit ist es im Vergleich zum großen Z3 deutlich kompakter, was man auch sofort merkt, wenn man das Gerät in die Hand nimmt. Durch die Rundungen am Gehäuse liegt das Compact ausgesprochen gut in der Hand. Man kann mit dem Daumen problemlos alle Winkel des Displays erreichen, ohne umgreifen oder das Handy lockerer in der Hand halten zu müssen. Auch an der Verarbeitung gibt es nichts auszusetzen, es dominieren Glasoberflächen sowie ein Kunststoffrahmen. Wie das große Z3 ist auch das Compact wasser- und staubdicht nach IP68-Standard.

Das Display hat eine Diagonale von 4,6 Zoll und nimmt im Vergleich zum normalen Z3 einen größeren Bereich der Vorderseite ein. Dadurch wird der Platz einerseits effizienter genutzt, andererseits sieht das Smartphone so eleganter aus.