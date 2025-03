Kontroverser Jaguar Type 00 zieht in Paris alle Blicke auf sich

Bislang kannte man das Auto nur von Renderings und Fotos, die auf der Bühne, im Studio oder bei hochkarätigen Events entstanden sind. Nun wurde das Konzeptfahrzeug erstmals in den Straßen von Paris gesichtet, wo der Jaguar Type 00 im Rahmen der Fashion Week für Wirbel sorgte.

Der Jaguar Type 00 zog in den Straßen von Paris Blicke auf sich.

Ungewöhnliche Linien und merkwürdiger Glanz

Auf den bei Tageslicht aufgenommenen Bildern sieht man einige Details besser, wie die ungewohnten Proportionen, seine langen, fließenden Linien und den ungewöhnlich matten Lack des Fahrzeugs.

Bislang hat man das Auto nur in hellblau und rosa gesehen. Bei der Modewoche ist ein blitzblaues Modell vorgefahren. Das sieht fast surreal aus, so als hätte man das Elektroauto mit Photoshop in die Straßen von Paris gesetzt.

Es gibt sogar Videoaufnahmen von der neuen futuristischen Limousine: