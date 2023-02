Auch Facebook und Instagram bieten kostenpflichtige Abos an

Mark Zuckerberg führt kostenpflichtige Abos als "Meta Verified" ein. Ein Test läuft in Australien und Neuseeland.

Der Facebook-Mutterkonzern Meta führt einen kostenpflichtigen Abonnementdienst ein, mit dem Nutzer unter anderem ihre Konten verifizieren lassen können. Das Bezahlmodell starte in dieser Woche in Australien und Neuseeland, teilte Meta-Chef Mark Zuckerberg am Sonntag mit. Andere Länder würden bald folgen.

12 Dollar für "Meta Verified"

Meta Verified kostet demnach ab 11,99 Dollar (11,20 Euro) pro Monat. "Bei dieser neuen Funktion geht es darum, die Authentizität und Sicherheit unserer Dienste zu erhöhen", schrieb Zuckerberg in der Erklärung, die er auf seinem Facebook-Konto veröffentlichte. Für Konten auf Facebook und Instagram, die bereits verifiziert sind, werde es keine Änderungen geben.