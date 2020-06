Le Foodink Apps: iPad als interaktives Kochbuch

Es ist nicht das erste Kochbuch, das für das iPad aufbreitet wurde, gehört aber mit Sicherheit zu den anspruchvollsten: Mit “So schmecken Wildpflanzen” ( iPad, 9,99 Euro) hat das Wiener Start-up Le Foodink Apps seine erste digitale Publikation geschafft und wurde von Apple bereits als “iPad-App der Woche” ausgezeichnet. Grundlage der App ist das gleichnamige Kochbuch des österreichischen Kochs Meinrad Neunkirchner. “Wir haben eine Leidenschaft für die Thematik rund um Essen und freuen uns, wenn wir unsere Kernkompetenzen, die wir in den Bereichen Technologie und Design sehen, auf dieses Thema anwenden können”, sagt Gregor Einetter, der gemeinsam mit Miriam Strobach und Martin Kahr Le Foodink Apps gegründet hat.



Mit Kalender und Timer

Die “So schmecken Wildpflanzen”-App (mit 9,99 Euro deutlich günstiger als die Printausgabe um 29,95 Euro, erschienen im Löwenzahn Verlag) bringt 144 Rezepte zu Wildpflanzen auf den Touchscreen. Neben den Kochanleitungen findet sich auch ein Saisonkalender, ein integrierter Timer für Gar-, Koch-, Back-, Brat- und Ziehzeiten, eine Notizfunktion und die Möglichkeit, die Zutatenliste als E-Mail zu verschicken. “Das Look and Feel, also Gestaltung, Schrift, Layout, etc. ist genau das gleiche wie im Buch”, sagt Einetter. “Damit wird es möglich, den editorialen Mehrwert in der Gestaltung, den wir vom Print her kennen und der mühevoll erarbeitet wurde, auch auf das digitale Produkt zu transportieren.”