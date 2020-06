Lenovo bringt Tool, um Adware von PCs zu entfernen

Der PC-Hersteller Lenovo sorgte vor kurzem mit Berichten für Aufregung, wonach neue Computer mit dem Adware-Programm Superfish ausgeliefert werden. Die Software zeigt dem Nutzer ungewollt Werbung an und könne darüber hinaus auch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Nachdem Lenovo ursprünglich nur bei neuen PCs auf das Programm verzichten wollte, will man es nun offenbar auch bei bereits ausgelieferten Rechnern wieder entfernen lassen. Das gab Lenovo Technik-Chef Peter Hortensius in einem Interview mit dem Wall Street Journal an.

„Sobald die Programmierer damit fertig sind, werden wir ein Tool veröffentlichen, das alle Spuren des Programms von den Laptops entfernt“, so Hortensius. Die Software deinstalliert Superfish demnach nicht nur, sondern entfernt es gänzlich von den Rechnern. Das Tool soll demnach noch am heutigen Freitag fertig gestellt und zum Download angeboten werden. Auch eine Anleitung zum manuellen Entfernen hat Lenovo online gestellt.